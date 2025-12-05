WhatsApp sotto la lente dell’IA | Perplexityai legge tono intenzioni e influenza le relazioni

In un passo che segna l’evoluzione dell’intelligenza artificiale nel quotidiano, la piattaforma Perplexity.ai ha dimostrato la capacità di analizzare messaggi vocali WhatsApp, non solo trascrivendoli, ma interpretandone il tono emotivo e le intenzioni dei mittenti. A confermare queste potenzialità sono stati anche i test realizzati dalla nostra redazione, che ha caricato diversi audio WhatsApp per valutare le funzionalità dell’applicazione in un contesto reale. Secondo quanto rilevato, Perplexity.ai fornisce una valutazione sullo stato d’animo del parlante, sulla possibile intenzionalità dei messaggi e su eventuali sfumature relazionali presenti nella conversazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - WhatsApp sotto la lente dell’IA: Perplexity.ai legge tono, intenzioni e influenza le relazioni

Leggi anche questi approfondimenti

Set famiglia delle renne misura grande! Per info e prenotazioni WhatsApp 3756508878 oppure scrivi qui sotto la foto - facebook.com Vai su Facebook

WhatsApp sotto controllo, scatta la sorveglianza: adesso si mettono a spiare anche i Canali privati - Nuovi sviluppi nell’ambito della regolamentazione delle comunicazioni digitali mettono sotto i riflettori la piattaforma WhatsApp, con particolare attenzione ai canali privati. Segnala blitzquotidiano.it

WhatsApp sotto attacco: la truffa del codice a sei cifre ti ruba l’identità in pochi secondi - WhatsApp, la truffa del codice a sei cifre ti ruba l’identità in pochi secondi: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità Negli ultimi mesi, WhatsApp è tornata al centro dell’attenzione a ... Secondo blitzquotidiano.it

WhatsApp sotto attacco: nuova truffa dai prefissi +91 e +92, ecco come non cadere nei tranelli dei criminali - Ancora una segnalazione di frode che utilizza l’applicazione di messaggistica più in voga, quali sono i segnali a cui prestare attenzione Nuovi tentativi di truffa sembra stiano dilagando su WhatsApp, ... Secondo macitynet.it

Le funzioni IA di WhatsApp sotto la lente dell'antitrust: l'AGCM amplia l'indagine su Meta - L'AGCM estende le verifiche su Meta per presunto abuso di posizione dominante tramite gli strumenti IA di WhatsApp. Lo riporta msn.com

L’UE vuole più controllo su WhatsApp: i Canali entreranno sotto la lente attenta del Digital Services Act - L'Unione Europea intende includere i Canali WhatsApp tra le Very Large Online Platform previste dal DSA, imponendo nuovi standard di moderazione e trasparenza. Si legge su multiplayer.it

WhatsApp sotto attacco, chiunque può rubare il tuo numero: 3,5 miliardi di utenti a rischio - Un nuovo allarme preoccupa gli utenti di WhatsApp, cosa c’è da sapere e come ci si può difendere da quest’ultima insidia Sembra proprio che non ci sia “pace” per gli utenti WhatsApp, un bug di ... Lo riporta macitynet.it