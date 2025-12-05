Whatsapp | ecco cosa può fare ora l’intelligenza artificiale con i tuoi stati

WhatsApp continua a evolversi integrando l’intelligenza artificiale nelle funzionalità più utilizzate dagli utenti. L’ultima versione beta per Android, la 2.25.36.12 rilasciata attraverso il Google Play Beta Program, introduce una novità destinata a rivoluzionare il modo in cui condividiamo contenuti visivi: gli effetti AI alimentati da Meta AI sono ora disponibili direttamente negli stati WhatsApp. Questa integrazione rappresenta un’espansione significativa delle capacità creative già annunciate da Mark Zuckerberg nei mesi scorsi. La funzione Imagine, che permetteva di generare e modificare immagini attraverso prompt testuali, esce dai confini delle chat individuali per entrare in uno degli spazi più personali e creativi dell’app: gli stati temporanei che milioni di persone aggiornano quotidianamente. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Whatsapp: ecco cosa può fare ora l’intelligenza artificiale con i tuoi stati

