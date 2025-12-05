Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Ex Ilva: “il piano di chiusura ritirato” Emiliano noinotizie.it
Incursione “sospetta” sulla base navale di Brest: droni bersagliati dall’artiglieria francese it.insideover.com
Edenlandia, non solo giostre: a Natale il parco diventa la casa del gioco da tavolo anteprima24.it
Nuoto, Simona Quadarella duella con Isabel Gose ed è argento con record negli 800 sl degli Europei in vasca ... oasport.it
Natale 2025: idee regalo a tema Disney, Pixar, Marvel e Star Wars per i più piccoli
Il periodo delle feste è alle porte, amatissimo dai più piccoli… e non solo! Per un Natale ancora p... ► panorama.it
Arezzo, uccise il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa: assolto
La Corte d'assise di Arezzo ha assolto Sandro Mugnai, accusato dell'uccisione del vicino di casa Gez... ► imolaoggi.it
Dente a Fasano per la rassegna "Il Ritmo delle Cose"
FASANO - Prosegue la rassegna “Il Ritmo delle Cose”, promossa dal Comune di Fasano e dedicata alle... ► brindisireport.it
Excelsior Rotterdam Groningen (venerdì 05 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Un Excelsior Rotterdam reduce da due vittorie importanti, quella storica in trasferta contro l’Ajax... ► infobetting.com
Il lascito di Sven Göran Eriksson: come Johan e Lina portano avanti la sua eredità
Un viaggio emozionante nella vita di Johan e Lina, i figli di Sven-Göran Eriksson, esplorando il lo... ► donnemagazine.it
Probabili formazioni Inter Como, svelato il preferito da Chivu per la fascia destra: il ballottaggio
di Redazione Inter News 24Probabili formazioni Inter Como, svelato il preferito da Chivu per la fasc... ► internews24.com
The Witcher, la Ciri della serie TV aveva pensato di lasciare lo show Netflix dopo l’addio di Henry Cavill
L’uscita di Henry Cavill da The Witcher è stata uno dei momenti più discussi nella storia recente d... ► game-experience.it
Estrazione Superenalotto oggi 5 dicembre 2025: i numeri vincenti
Estrazione Superenalotto oggi 5 dicembre 2025: i numeri vincenti ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Qu... ► tpi.it
Apre la porta alla polizia per i documenti, ma in bella vista ha mitraglietta, pistola e droga
Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 dicembre è stato arrestato un uomo, cittadino di 36 a... ► dailynews24.it
Eurovision, l’Italia parteciperà all’Esc 2026 di Vienna
(Adnkronos) – L’Italia parteciperà alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma... ► webmagazine24.it
Primo italiano della storia a vincere un oro nei 100 dorso negli Europei in vasca corta e prima aff... ► oasport.it
Hell in Paradise: Leïla Sy ci parla del suo film, fra intrattenimento e denuncia della discriminazione femminile
Presentato in concorso al Noir in Festival 2025, Hell in Paradise è il racconto di una vicenda realm... ► comingsoon.it
Forza Italia rivendica la riforma della giustizia nel segno di Silvio Berlusconi: al via la campagna per il referendum
Forza Italia rompe gli indugi e apre la campagna elettorale per il sì al referendum sulla giustizia,... ► gazzettadelsud.it
Score di rotten tomatoes di five nights at freddy’s 2 scopri le reazioni del pubblico
ricezione e accoglienza di “five nights at freddy’s 2” Il film “Five Nights at Freddy’s 2” ha otten... ► jumptheshark.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05 12 2025 ore 19:40
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio... ► romadailynews.it
Traffico Roma del 05 12 2025 ore 19:30
Luceverde Roma trovati sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra Cassia ... ► romadailynews.it
Vitamina C: uno studio rivela che l’alimentazione migliora la pelle più delle creme
Una ricerca dell’Università di Otago, pubblicata sul Journal of Investigative Dermatology, fornisce... ► pantareinews.com
Infortunio Sulemana, tegola per l’Atalanta! L’attaccante salta Verona e non solo: ecco quanto dovrà star fuori l’ex Southampton. I dettagli
Infortunio Sulemana, tegola per l’Atalanta! Salterà Verona enon solo! Svelati i tempi di recupero d... ► calcionews24.com
Firenze: muore scooterista nello scontro con un’auto in via Circondaria
Incidente mortale oggi pomeriggio, 5 dicembre 2025, a Firenze. Un uomo di 58 anni ha perso la vita... ► firenzepost.it
Ruba una pianta di basilico al vicino: rischia nove mesi di carcere a Trieste
L’imputato ha beneficiato della riduzione prevista dal rito abbreviato, che ha portato la condanna ... ► fanpage.it
I dilemmi di Zelensky, l’affanno dei “volenterosi”… e Putin va in India
Tutto tace sui negoziati Usa – Russia, ma è ovvio che quanto concordato nell’incontro tra Putin e ... ► it.insideover.com
Napoli Rione Alto, poliziotto fuori servizio arresta giovane rapinatore
A Napoli, un agente del Reparto Mobile libero dal servizio blocca un 17enne dopo una tentata rapina... ► puntomagazine.it
La mano "rigiocata" al Main Event delle WSOP
Ogni tanto ci piace raccontare episodi curiosi del passato: la storia di oggi non è così datata vist... ► gazzetta.it
il debutto di “kill bill: the whole bloody affair” ottiene punteggi perfetti su rotten tomatoes Il ... ► jumptheshark.it
Mario Delpini e la critica durissima al “capitalismo malato che arricchisce i ricchi e deruba i poveri”
Milano, 5 dicembre 2025 – “Il capitalismo malato è a servizio dell'individualismo e ignora la funz... ► ilgiorno.it
Al via la stagione sciistica tra sconti, novità e oltre 500 attività sulla neve
La stagione dello sci in Friuli Venezia Giulia riparte ufficialmente il 6 dicembre, inaugurando un... ► triesteprima.it
Thomas Ceccon ha conquistato l'oro agli Europei in vasca corta in Polonia, vincendo la finale di do... ► fanpage.it
Sorteggio mondiali 2026, lo show negli Usa con un’ora di ritardo: Trump riceverà un premio per la pace
Nel corso della cerimonia è prevista la consegna da parte della Fifa del "Peace Prize - Football Un... ► ildifforme.it
L’albero di Natale di Stefano De Martino: tra i rami innevati brillano 10.000 luci LED
Quest'anno Stefano De Martino ha puntato tutto sullo scintillìo: il suo albero di Natale, che mesco... ► fanpage.it
Pensionamenti, dimissioni, spostamenti: ecco come (e perché) cambia la dirigenza di Apple
Il responsabile del design delle interfacce viene assunto da Meta, mentre altre figure chiave hanno... ► repubblica.it
Paestum, vandali nell'Oasi Dunale: danneggiato il casotto di Legambiente
Un nuovo raid vandalico ha colpito il presidio di Legambiente presso l'Oasi Dunale di Paestum. Nel... ► salernotoday.it
Casalecchio, Braga lascia il Consiglio. Ruggeri: "Mancava una coalizione coesa, si è sentito solo"
Dario Braga, ex docente universitario ed ex candidato sindaco che nel 2024 portò Casalecchio al pr... ► bolognatoday.it
Violenta e maltratta anziani in casa riposo, arrestato operatore sanitario a Capri
NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri di Capri hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domic... ► iltempo.it
Xbox Series X|S e One ricevono l’aggiornamento del sistema operativo di Dicembre 2025
Microsoft ha pubblicato l’aggiornamento del sistema operativo di Dicembre 2025 per Xbox Series X|S ... ► game-experience.it
Jay Kelly è immerso nel sole di un inizio d’estate, eppure è il perfetto film delle Feste
Jay Kelly è un perfetto film di Natale nonostante sia immerso nel sole di giugno. Non ha neve, albe... ► gqitalia.it
Una domenica di eventi al Castello di Agazzano tra musica, letture e degustazioni
Domenica 21 dicembre dalle ore 10 alle 20 al Castello Anguissola Scotti Gonzaga di Agazzano una in... ► ilpiacenza.it
Sant’Agata de’ Goti, l’Istituto “De’ Liguori” eccelle secondo Eduscopio 2025
Comunicato Stampa Il liceo scientifico ottiene il punteggio più alto della provincia di Benevento, ... ► fremondoweb.com
Mondiali 2026, Trump fiero: «Numeri davvero incredibili, sarà l’evento sportivo più grande mai visto». Poi svela un retroscena su Canada e Messico
di Redazione JuventusNews24Mondiali 2026, il Presidente degli Stati Uniti interviene alla cerimonia ... ► juventusnews24.com
Achille Lauro a Caserta: pizza da “I Masanielli” dopo la finale di X Factor | FOTO
È stata una serata speciale per gli amanti della buona cucina e della musica: Achille Lauro, noto ... ► casertanews.it
A Fondi arriva il Villaggio di Babbo Natale
Nel cartellone del “Bianco Natale” di Fondi c’è una sorpresa per i più piccoli, arriva quest’anno ... ► latinatoday.it
Elodie casual chic: il look velluto e denim a Sorrento
Il 2025 si chiude con una certa soddisfazione per Elodie: oltre ad essersi affermata come popstar d... ► dilei.it
Assolti 4 scafisti a Napoli, riconosciuto lo stato di necessità
Tempo di lettura: < 1 minutoNon erano scafisti ma erano alla guida del barcone per uno stato d... ► anteprima24.it
Francesca Brattoli, l'agente immobiliare di Orta Nova che ha creato un ponte con gli Stati Uniti
Il 4 dicembre l’agente immobiliare foggiana Francesca Brattoli, titolare de L’Essenziale Immobilia... ► foggiatoday.it
I lavoratori precari occupano la sede del Cnr a Roma: "La protesta sarà a oltranza"
Occupata dai lavoratori precari la sede del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche a piazzale ... ► romatoday.it
Successo per il “Violet charity gala” a sostegno della lotta alla fibromialgia
L’“Hotel Sakura” di Torre del Greco è stato teatro dell’evento di beneficenza “Violet Charity Gala... ► napolitoday.it
Singing Christmas: la magia del Natale in un viaggio musicale tra concerti, cultura e tradizioni
Napoli si prepara a indossare il suo abito più luminoso: quello fatto di melodie, emozioni e arte.... ► napolitoday.it
Diario di una schiappa – Ora basta, recensione: dai libri di Jeff Kinney, gioie e dolori del rapporto padre figlio
La nostra recensione di Diario di una schiappa – Ora basta, nuovo lungometraggio d’animazione tratt... ► spettacolo.eu
I 38 anni della Samot ai Cantieri Culturali della Zisa: un momento di festa e di condivisione assieme alle istituzioni
“Continuare quello che SAMOT in tutti questi anni ha sempre fatto, ampliarlo, soprattutto sollecit... ► palermotoday.it
“Lo sapevo prima di venire”: Lang svela il retroscena che infiamma Napoli Juventus
Noa Lang ha parlato a Radio CRC a tre giorni dal big match contro la Juventus: rigore in Coppa Ital... ► spazionapoli.it
Guerre dello streaming concluse e come netflix ha vinto
Le recenti evoluzioni nel settore dello streaming stanno segnando un punto di svolta che potrebbe d... ► jumptheshark.it
Fiorentina, sfida cruciale col Sassuolo. Vanoli: "Tocca a noi trascinare i tifosi. Commisso ci è sempre vicino"
Firenze, 5 dicembre 2025 - Conferenza stampa della vigilia per Paolo Vanoli, che domani con la sua ... ► sport.quotidiano.net
‘Parità vincente’, in Lombardia premiate 15 aziende virtuose: quali sono
Milano, 5 dicembre 2025 – Pari opportunità di genere, di diritti che riconoscano le loro esigenze d... ► ilgiorno.it
Natale a Torre Alemanna con musica e mercatini
Torna ‘Natale a Torre Alemanna’ per animare le feste di Borgo Libertà. Dal 7 dicembre al 6 gennaio... ► foggiatoday.it
Thomas Ceccon ha vinto la finale dei 100 metri dorso maschili agli Europei senior di nuoto in vasca... ► oasport.it
Campo sportivo abbandonato: la Municipalità boccia la riqualificazione
Nella Napoli che si appresta a essere capitale europea dello Sport ci sono strutture sportive che ... ► napolitoday.it
La via di Milano che riapre dopo il restyling: "Non è più retro bottega del Duomo"
Smette di essere il ‘retro bottega’ di piazza del Duomo e si presenta alla città con un volto nuov... ► milanotoday.it
Ritorno di riley finn nel revival di buffy: cosa aspettarsi
Il ritorno di Buffy the Vampire Slayer in versione revival sta generando grande entusiasmo tra i fa... ► jumptheshark.it
Fermato per caso a un posto di blocco: era colpito da un ordine di carcerazione per maltrattamenti
Nuovi servizi straordinari di controlli del territorio “Alto impatto” nel capoluogo pontino, con i... ► latinatoday.it
Sofia Goggia nel gelo di Tremblant: “Non pienamente soddisfatta dall’ultima gara, devo mettere insieme due manche”
La Coppa del Mondo di sci alpino femminile è pronta a vivere un nuovo intenso fine settimana di gar... ► oasport.it
Cagliari Roma: Ferguson è all’ultima chiamata
L’immagine in cui i tifosi della Roma vorrebbero poter sempre riconoscere Evan Ferguson è quella de... ► sololaroma.it
Violenze sessuali e maltrattamenti in una casa di riposo a Capri: arrestato un operatore sanitario
Violenze sessuali, percosse e maltrattamenti avvenivano tra le docce e le stanze 12 e 15 della casa... ► ilfattoquotidiano.it
7 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
Il 7 dicembre è il 341º giorno del calendario gregoriano. Mancano 24 giorni alla fine dell’anno.Pr... ► veronasera.it