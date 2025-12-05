Welfare gite | utilizzo risorse non spese Indicazioni per l’anno scolastico 2025 26 NOTA

Con nota diramata il 5 dicembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito chiarimenti operativi sull’impiego delle risorse destinate al cosiddetto Welfare gite. Le indicazioni si rivolgono alle scuole che hanno beneficiato dei fondi previsti dalla nota prot. n. 35171 del 14 dicembre 2023, stanziati per sostenere economicamente la partecipazione degli studenti a viaggi di istruzione e uscite didattiche. L'articolo Welfare gite: utilizzo risorse non spese. Indicazioni per l’anno scolastico 202526. NOTA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

WELFARE GITE 2025/2026 - facebook.com Vai su Facebook

Analisi della gestione delle risorse umane e welfare aziendale - La necessità di una direzione risorse umane è dovuta all’opportunità di avere una «visione terza» rispetto alle dinamiche relazionali e organizzative, al fine di gestire con imparzialità il corpo ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Welfare, così lo spreco dei bonus si può ridurre. Ecco le start up che ottimizzano le opportunità per i dipendenti - Vuol dire il mancato utilizzo dei “bonus” messi a disposizione dal sistema di welfare pubblico. ilmessaggero.it scrive

Welfare: coop toscana, bene più risorse,ora azioni concrete - "Grande soddisfazione per l'impegno assunto dalla Regione Toscana a sostegno della cooperazione sociale e dei servizi sociosanitari, al termine di un percorso di lavoro lungo e complesso. Scrive ansa.it

Cooperative sociali pugliesi, 'senza risorse welfare collassa' - Senza le necessarie risorse, trasferite dallo Stato e riconosciute dagli enti locali al settore del privato sociale, il sistema del welfare pugliese rischia il collasso. Lo riporta ansa.it

Welfare: Fiaschi (Manageritalia), 'necessario incentivare lavoro buono' - "L'aspetto più sconcertante, che non viene sottolineato, è che in Italia si lavora poco: nella media, rispetto ai competitor internazionali, nei Paesi Ocse, dove si lavora 36,8 anni, in ... Si legge su msn.com

Welfare, fondi non utilizzati: altolà al Comune - Civitanova commissariata dal Viminale per non avere utilizzato fondi destinati a potenziare i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto scolastico degli studenti con disabilità. Segnala msn.com