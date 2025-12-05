Weekend lungo dell’' Immacolata automobilisti avvisati | traffico in aumento e stop ai mezzi pesanti
Viaggi di breve e media durata verso i luoghi di villeggiatura, ma anche gite ai mercatini di Natale e nei grandi centri commerciali in vista degli acquisti di Natale. Sono queste le previsioni di Anas per gli spostamenti degli automobilisti durante il ponte dell'Immacolata. Per questo lungo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Weekend dell’Immacolata a Napoli: Accoglienza e Magia delle Feste Napoli si prepara ad accogliere più di 350.000 visitatori durante il lungo weekend dell’Immacolata (6-8 dicembre). Il Comune ha predisposto un piano straordinario per garantire sicurezz - facebook.com Vai su Facebook
Ponte dell’Immacolata 2025: cosa fare e dove andare/ Consigli di viaggio per il weekend lungo - Ponte dell'Immacolata 2025, cosa fare e dove andare: i consigli di viaggio tra Italia ed estero per respirare il profumo delle feste ... Segnala ilsussidiario.net
Ponte dell’Immacolata 2025: sagre ed eventi natalizi del weekend lungo - Tra aperture natalizie, mercatini, luminarie che s’accendono, non mancano kermesse gastronomiche e sagre dedicate al territorio. Riporta siviaggia.it
Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza - Alta pressione in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: condizioni meteo via via più stabili, con temperature in aumento fino a valori autunnali! Lo riporta meteo.it
Weekend lungo per il ponte dell’Immacolata 2025: le migliori fughe last minute - Ecco qualche meta perfetta da raggiungere last minute, sia in Italia che in Europa. Da siviaggia.it
Weekend dell’Immacolata a Rimini e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere - Cosa fare a Rimini e in entroterra durante il Ponte dell’Immacolata: guida agli appuntamenti Ponte dell'Immacolata. Da altarimini.it
Traffico del Ponte dell'Immacolata lungo le strade Anas: previsti circa 31,4 milioni di spostamenti - Intenso weekend di spostamenti lungo le strade Anas, per il Ponte dell'Immacolata sono previsti circa 31,4 milioni di autoveicoli diretti verso le località montane, i capoluoghi ... Da msn.com