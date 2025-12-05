Weekend lungo dell’' Immacolata automobilisti avvisati | traffico in aumento e stop ai mezzi pesanti

Cataniatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggi di breve e media durata verso i luoghi di villeggiatura, ma anche gite ai mercatini di Natale e nei grandi centri commerciali in vista degli acquisti di Natale. Sono queste le previsioni di Anas per gli spostamenti degli automobilisti durante il ponte dell'Immacolata. Per questo lungo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

