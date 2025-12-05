Porsche Motorsport ha annunciato nelle scorse settimane la rinuncia al FIA World Endurance Championship 2026. I tedeschi, concentrati con le 963 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ed in FIA Formula E, non saranno in azione neanche nella prossima 24h Le Mans vista l’assenza di due auto a tempo pieno nel Mondiale. Una soluzione è stata cercata negli ultimi mesi: Proton Competition ha tentato di iscriversi da privato come accaduto negli ultimi anni. La squadra tedesca avrebbe però dovuto raddoppiare il proprio programma rispetto a quanto accade nel 2023, la compagine di Christian Ried non è riuscita nell’esito sperato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Proton Competition assente dalla stagione 2026. Automaticamente niente Porsche