washington sceglie il kenya per il primo accordo della strategia sanitaria america first

Con la firma del nuovo Health cooperation framework tra Stati Uniti e Kenya, l’amministrazione Trump inaugura un modello di cooperazione sanitaria che segna una netta discontinuità rispetto al passato. È il primo accordo concluso nell’ambito della A me rica first global health strategy presentata lo scorso settembre. La nuova linea ridefinisce gli obiettivi, gli strumenti e le priorità della politica estera sanitaria americana dopo la chiusura dell’agenzia Usaid, incorporata nel Dipartimento di Stato all’inizio dell’anno. Per Washington si tratta di un passaggio strutturale che punta a spostare l’architettura degli aiuti sanitari all’interno della diplomazia statunitense, puntare su accordi bilaterali vincolanti e chiedere ai Paesi partner un ruolo più attivo nel finanziamento dei propri sistemi sanitari. 🔗 Leggi su Formiche.net

