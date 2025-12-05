Bologna, 5 dicembre 2025 - Wanna Marchi, all'anagrafe Vanna, 83 anni, torna a far discutere di sé per un tatuaggio choc che si è fatta fare sul braccio sinistro. La frase è lunga e la pelle è ancora rossa mentre il tatuatore ripassa la scritta. Intanto la "regina delle televendite" è distesa sul lettino, maglia nera e foulard. Il momento è immortalato in un video che ha fatto il giro del web. Da Tiktok a Facebook passando per Instagram. Anche nel profilo social della televenditrice più famosa e controversa di Italia, originaria di Castelguelfo (Bologna), in una storia, si può vedere il video. Se farsi un tatuaggio a 83 anni può sembrare strano, la scritta scelta lo è ancora di più: "I cogl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Wanna Marchi, tatuaggio choc a 83 anni: “Potete farlo anche voi”