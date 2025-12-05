Wanna Marchi si tatua una frase virale | ecco il significato!

Wanna Marchi, icona delle televendite italiane, si fa un tatuaggio in onore di una frase diventata virale. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Wanna Marchi si tatua una frase virale: ecco il significato!

Leggi anche questi approfondimenti

Il tatuaggio di Wanna Marchi fa discutere. La figlia rilancia: "Il prossimo me lo faccio io" - facebook.com Vai su Facebook

“I cogl*oni vanno inc*lati”: Wanna Marchi se lo tatua e il video esplode su TikTok - A 83 anni Wanna Marchi si tatua la frase che l'ha resa famosa: il video su TikTok diventa virale e scatena reazioni contrastanti sui social. Da donnaglamour.it

Wanna Marchi si tatua la frase "I cog*ioni vanno incu*ati". Il video - Proprio così, il noto volto tv (nata a Castel Guelfo di Bologna nel 1942) - Come scrive today.it

Wanna Marchi a 83 anni si tatua una sua controversa frase sul braccio: guarda - Il volto tv, che ha raggiunto la fama negli anni ’80 e ’90 come conduttrice di televendite e che ha successivamente ricevuto e scontato una condanna per ... Lo riporta gossip.it

Wanna Marchi si tatua la sua frase virale, quella che ha indignato l’Italia (FOTO) - Tre anni fa, quando Wanna Marchi partecipò al documentario Netflix su di lei e ... Scrive msn.com

“Volevo le labbra a canotto, ma stavo esagerando”: Jasmine Carrisi si confessa sulla chirurgia estetica - A La Volta Buona Jasmine Carrisi racconta il suo percorso tra insicurezze adolescenziali, ritocchi estetici e un nuovo equilibrio. Da donnaglamour.it