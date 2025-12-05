Wanna Marchi si tatua la sua frase virale quella che ha indignato l’Italia FOTO

Tre anni fa, quando Wanna Marchi partecipò al documentario Netflix su di lei e sul suo vissuto personale, imprenditoriale e giudiziario, l’ex regina degli scioglipancia regalò al pubblico una frase che divenne virale e che da allora viene citata spesso, quando si parla di italiani “pecoroni” che si lasciano fregare dal politico o dal fenomeno di turno. Quella frase – “I cog vanno inc” oggi è diventata un tatuaggio che la Marchi sfoggia orgogliosamente sull’avambraccio. Il tatuaggio di Wanna Marchi Lo ha confermato la stessa Marchi, che oggi ha 83 anni, con una serie di stories su Instagram nelle quali è sul lettino del suo tatuatore, stories poi rilanciate anche da sua figlia, Stefania Nobile, 61 anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Wanna Marchi si tatua la sua frase virale, quella che ha indignato l’Italia (FOTO)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Wanna Marchi nel camerino di #Fedez per ringraziarlo di averla spesso difesa #Fedez - facebook.com Vai su Facebook

Wanna Marchi, cosa fa oggi: la nuova vita dopo la scarcerazione/ Dal lusso al sogno di tornare in tv - Il lusso ritrovato e il sogno di tornare in televisione È rimasta in silenzio Wanna Marchi quando è ... Secondo ilsussidiario.net

Maurizio Nobile: “Wanna Marchi? Era un fenomeno”/ “Mai condiviso le scelte di mia sorella Stefania” - Per la prima volta dopo decenni di scandali Maurizio Nobile, figlio di Wanna Marchi, si è raccontato in un'intervista parlando della sua vita familiare Per la prima volta in tutti questi lunghissimi ... Lo riporta ilsussidiario.net

Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi arrestata per prostituzione e droga. In manette anche l'ex Davide Lacerenza. Lei intercettata: «Ci prenderanno, non dormo più» - Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, è talmente a conoscenza degli «affari sporchi» che avvengono all'interno del locale di cui è socia insieme al suo ex Davide Lacerenza da aver paura di essere ... Si legge su ilmessaggero.it

Wanna Marchi sapeva tutto: «Arriverà la polizia, li arresterà. Una delle squillo è minorenne». Ma poi elogiava gli affari - Dalle intercettazioni riportate Wanna Marchi, un anno fa, per esempio, ha definito in particolare il cliente che ha speso oltre 640 mila euro in circa tre anni una persona schifosa per il suo ... Come scrive corriereadriatico.it

Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi arrestata per giro di prostituzione e droga. In manette anche l'ex Davide Lacerenza - Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi e Davide Lacerenza, il suo ex compagno e titolare della Gintoneria, locale vip di Milano, sono stati arrestati dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria ... Segnala ilgazzettino.it

Guai per Stefania Nobile: la figlia di Wanna Marchi ai domiciliari per sfruttamento della prostituzione e spaccio - Chi è Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi e Raimondo Nobile (getty images) La figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile, è finita in manette: secondo le accuse, l’arresto di Stefania Nobile è ... Come scrive alfemminile.com