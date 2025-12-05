Wanna Marchi si tatua la frase I cog*ioni vanno incu*ati Il video

Today.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I cog*ioni vanno incu*ati”. Questa è una delle frasi più celebri di Wanna Marchi. E lei ora ha deciso di tatuarsela. Proprio così, il noto volto tv (nata a Castel Guelfo di Bologna nel 1942) - in passato in carcere per la condanna in via definitiva insieme alla figlia Stefania Nobile per. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

wanna marchi tatua fraseWanna Marchi si tatua la sua frase virale, quella che ha indignato l’Italia (FOTO) - Tre anni fa, quando Wanna Marchi partecipò al documentario Netflix su di lei e ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Wanna Marchi Tatua Frase