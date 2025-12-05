Vuelle Brindisi adesso punta all’aggancio
Brindisi si gioca bene le sue carte nel recupero contro Mestre (battuta 83-72, con 22 punti di Ethan Esposito ), si porta a due lunghezze in classifica dalla Vuelle e punta a riagganciarla nella sfida che si giocherà domenica prossima al PalaPentassuglia. Non altrettanto si può dire della Fortitudo, pesantemente travolta nel recupero sul campo di Avellino (85-62), che vanta sei uomini in doppia cifra con Giacomo Dell’Agnello miglior realizzatore. Oggi la graduatoria della serie A2 vede perciò un terzetto di inseguitrici a quota 20 punti - Brindisi, Livorno e Verona - tallonare i biancorossi a 22, mentre la Fortitudo resta in compagnia di Rieti a quota 18, agganciata dalla stessa Avellino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
UNA GIORNATA GIOCATA A META' ... devono giocare ancora Fortitudo, Brindisi e Cividale che recuperanno il 3 ed il 10 del mese. Verona vince facile con Ruvo e continua a seguirci a due punti di distanza. Domenica ospitiamo Torino. #SempreForzaVuelle - facebook.com Vai su Facebook
"#BrindisiPesaro" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Vuelle, Brindisi adesso punta all’aggancio - 72, con 22 punti di Ethan Esposito), si porta a due lunghezze in classifica dalla Vuelle e punta a riagganciarla nella sfida ... ilrestodelcarlino.it scrive
«Vuelle, ora devi ripartire». I tifosi elogiano il campionato finora disputato dal team di Leka. «Massima attenzione a Brindisi» - PESARO Undici vittorie su quindici partite e tifosi chiaramente soddisfatti per l’avvio di stagione della Vuelle, che in palestra ha già puntato il suo obiettivo sui ... Segnala msn.com