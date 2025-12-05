Vuelle Brindisi adesso punta all’aggancio

Brindisi si gioca bene le sue carte nel recupero contro Mestre (battuta 83-72, con 22 punti di Ethan Esposito ), si porta a due lunghezze in classifica dalla Vuelle e punta a riagganciarla nella sfida che si giocherà domenica prossima al PalaPentassuglia. Non altrettanto si può dire della Fortitudo, pesantemente travolta nel recupero sul campo di Avellino (85-62), che vanta sei uomini in doppia cifra con Giacomo Dell’Agnello miglior realizzatore. Oggi la graduatoria della serie A2 vede perciò un terzetto di inseguitrici a quota 20 punti - Brindisi, Livorno e Verona - tallonare i biancorossi a 22, mentre la Fortitudo resta in compagnia di Rieti a quota 18, agganciata dalla stessa Avellino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

