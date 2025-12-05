VPA Italia – Round 14 | il Crema allunga ancora CIT osserva dall’alto Mercato aperto | inizia la vera partita

Round 14 VPA Italia: Crema allunga in Serie A, CIT resta leader in Serie B. Risultati, Top XI e analisi dei nuovi equilibri mentre si apre il mercato. La quattordicesima giornata delle due massime categorie VPA arriva come uno spartiacque: risultati pesanti in campo, mezza giornata ancora da completare e – soprattutto – l’apertura ufficiale del mercato, che da qui in avanti avrà un ruolo determinante nel definire gli equilibri della seconda parte di stagione. Mentre in Serie A il Crema prova la fuga, in Serie B il CIT resta spettatore interessato, con le inseguitrici che arrancano. VPA Serie A, il Crema tiene la barra dritta, Joga Bonito straripa. 🔗 Leggi su Esports247.it

