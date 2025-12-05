Von der Leyen | Stop al gas russo dal 2027 giorno storico per Ue – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 dicembre 2025 “L'intesa tra Consiglio e Parlamento Ue sull'eliminazione graduale delle importazioni di gas russo segna una giornata storica per l'Unione europea. Molti pensavano che non sarebbe stato possibile, invece è successo. Ho sempre saputo che avremmo potuto farlo. Ora siamo pronti ad aprire collaborazioni con nuovi partner affidabili. Questo è solo l'inizio di un vero successo europeo. È un successo certo, ma non da subito. È l'alba di una nuova era, l'era della piena indipendenza energetica dell'Europa dalla Russia”. Lo ha detto Ursula von der Leyen. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

L’Europa chiude i rubinetti del gas russo: cessazione graduale l’anno prossimo e stop totale nel 2027 Von der Leyen: «Esaurendo le risorse finanziarie di Putin per la guerra, dimostriamo la nostra solidarietà all’Ucraina e puntiamo a nuove partnership» Vai su X

Accordo sullo stop alle importazioni di #gas #russo, von der Leyen: “giornata storica” - facebook.com Vai su Facebook

Von der Leyen: Stop al gas russo dal 2027, giorno storico per Ue - “L'intesa tra Consiglio e Parlamento Ue sull'eliminazione graduale delle importazioni di gas russo segna una giornata storica per l'Unione europea. Riporta ilgiornale.it

Von der Leyen: "Con lo stop al gas russo è un giorno storico per l'Ue" - "Oggi è una giornata storica per l'Unione europea: molti pensavano che non sarebbe stato possibile invece oggi è successo. ansa.it scrive

Green Deal, l'Ue fa di nuovo retromarcia e studia tagli per 1 miliardo. I Verdi pronti a mollare Ursula von der Leyen - Tagli alla burocrazia, stop ai divieti e alleati divisi: il pacchetto "omnibus" accende la rivolta dei Verdi e mette in bilico la maggioranza ... Da affaritaliani.it

Ue, stop del gas russo dal 2027: accordo raggiunto/ Von der Leyen: “Esaurito il fondo guerra di Putin” - In Ue stop del gas russo dal 2027, accordo raggiunto fra gli stati membri: il commento di Ursula von der Leyen dopo l'intesa ... Secondo ilsussidiario.net

Ue risponde a Putin con stop graduale al gas russo e proposta per usare asset congelati - Trilogo apre la strada al via libera; la Commissione punta a prestiti a Kiev usando beni russi, decisione chiave al summit del 18 dicembre ... Secondo laregione.ch

Von der Leyen: "Stop al gas russo e' giorno storico per Ue" - Intesa nel trilogo tra il Consiglio Ue e il Parlamento europeo sul regolamento per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale russo. Come scrive notizie.tiscali.it