La questione degli asset russi congelati rischia di fare a pezzi l’Unione europea. Volodymyr Zelensky chiede da tempo che vengano utilizzati per continuare a sostenere l’ Ucraina contro l’aggressione della Russia, ma le posizioni all’interno della Ue sono variegate. L’ Ungheria e la Slovacchia, molto sensibili alle posizioni di Mosca, si oppongono alla possibilità, in particolare per finanziare l’assistenza militare, e hanno minacciato di bloccare o sfidare legalmente i piani dell’Ue in merito. Sul fronte “europeista”, invece, il Paese più contrario è il Belgio, che ospita Euroclear e con esso la maggior parte dei beni di Mosca – 180 miliardi -, e teme di doverli restituire come previsto dai trattati internazionali nel momento in cui il conflitto dovesse finire e il Cremlino accettasse di pagare i danni di guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen e Germania provano a tenere unita un’Ue spaccata sugli asset russi. L’appello di Berlino: “Condividiamo i rischi economici”