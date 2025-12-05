Vomero maxi-blitz della Polizia locale | controlli su tavolini e dehors di bar e ristoranti

Blitz della Polizia locale al Vomero: controlli ai dehors di bar, pizzerie e ristoranti tra via Luca Giordano, via Scarlatti e piazza Vanvitelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

#Blitz nel napoletano: #controlli “movida” nel quartiere #Vomero | https://shorturl.at/V35v1 - facebook.com Vai su Facebook

Vomero, maxi-blitz della Polizia locale: controlli su tavolini e dehors di bar e ristoranti - Controlli a tappeto dei caschi bianchi nelle principali strade della movida e ... Scrive fanpage.it

Gazebo e dehors illegali, blitz della Polizia Locale al Vomero - L'articolo Gazebo e dehors illegali, blitz della Polizia Locale al Vomero proviene da OttoPagine. Da msn.com

Maxi blitz antidoping in tutta Italia: controlli anche a Rimini - All’alba di oggi, giovedì 4 dicembre, è scattato un maxi blitz antidoping in tutta Italia. Segnala chiamamicitta.it

Napoli, sequestrato al Vomero dehor abusivo di 30 metri quadri - Dai controlli sull’occupazione abusiva di suolo pubblico al Vomero è emerso che la struttura di oltre 30 metri quadri ... Lo riporta ilmattino.it