Voltis rivoluziona il lavoro a Brescia | assunzioni stabili stipendi alti e un team giovane a maggioranza femminile

Brescia — In un settore spesso segnato da contratti precari e stipendi bassi, Voltis sceglie un modello opposto: assunzioni dirette a tempo indeterminato, stipendi superiori alla media e bonus realmente raggiungibili. Una scelta che sta attirando sempre più candidati giovani e qualificati. L'azienda punta su un ambiente fresco e dinamico: l'età media è 28 anni e la squadra è composta in maggioranza da donne, sia nei ruoli interni sia in quelli legati alla consulenza energetica. Una caratteristica rara nel mondo dell'energia, storicamente dominato da figure maschili. Enrico Allocchio, fondatore di Voltis, spiega: "Crediamo in posti di lavoro veri: stabili, pagati bene e con possibilità di crescita reale.

