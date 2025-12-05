Volkswagen T-Roc | seconda generazione tutto cambia

La Casa tedesca presenta la nuova T-Roc, seconda generazione del SUV europeo più venduto. Nuovo design, piattaforma evoluta, motori ibridi e tecnologie provenienti dai modelli superiori. La Volkswagen T-Roc è uno dei maggiori successi europei del marchio. Presentata nel 2017, prodotta in Portogallo e aggiornata nel 2021, ha raggiunto due milioni di unità vendute e . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

