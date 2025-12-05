Volevamo un maschio coppia uccide la figlia di 2 mesi in Pakistan

Una coppia del distretto di Mianwali, nel Punjab, avrebbe ucciso la figlia di due mesi perché insoddisfatta della nascita di un’altra bambina, ha riferito giovedì la polizia. Secondo gli investigatori, la neonata, Palwasha, è annegata in una cisterna d’acqua domestica. La polizia ha affermato che sia il padre che la madre erano scontenti della nascita di una figlia femmina e che la loro frustrazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Volevamo un maschio", coppia uccide la figlia di 2 mesi in Pakistan

