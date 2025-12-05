Voglio suicidarmi adesso | ragazza salvata in extremis dal tragico gesto
Un breve messaggio arrivato sulla profilo Facebook della Questura di Brescia si è trasformato in una corsa contro il tempo. Dall’altra parte dello schermo c’era una giovane donna che chiedeva aiuto in modo disperato: poche parole, confuse ma inequivocabili. «Ciao polizia. voglio suicidarmi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
