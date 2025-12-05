Vogliamo lavorare il grido degli operai di Genova

5 dic 2025

La rabbia e la frustrazione per un futuro fosco sono racchiuse in una frase urlata contro le grate e gli alari della polizia: «Ci dovete arrestare tutti. Noi vogliamo lavorare». . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

