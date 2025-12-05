Vlahovic Juve che tegola per i bianconeri! Svelati i tempi di recupero del serbo dopo l’operazione le ultime

Vlahovic Juve, i bianconeri perdono l’attaccante! Ecco i tempi di recupero del serbo dopo l’operazione, le ultimissime La Juventus deve fare i conti con l’assenza prolungata di Dusan Vlahovic. Dopo l’intervento chirurgico perfettamente riuscito per la lesione di alto grado all’adduttore, lo staff medico ha definito la tabella di marcia per la riabilitazione: serviranno almeno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vlahovic Juve, che tegola per i bianconeri! Svelati i tempi di recupero del serbo dopo l’operazione, le ultime

Altre letture consigliate

Mientras tanto Dusan #Vlahovic #Juventus #Juve #FinoAllaFine Vai su X

La Juventus ha comunicato un'ultim'ora su Dusan Vlahovic: il serbo è stato operato quest'oggi per la riparazione dell'avulsione tendinea all'adduttore sinistro L'intervento, come confermato dalla società, è perfettamente riuscito: da domani il giocatore inizier - facebook.com Vai su Facebook

Rigorista Juventus, cambiano le gerarchie senza Vlahovic: chi sarà la prima scelta - Senza di lui in campo, cambierà il nome del primo ... Secondo fantamaster.it

Juventus, che tegola! Lesione di alto grado per Vlahovic: salta Napoli e tante altre! - Il serbo sarà costretto a un lungo stop dopo l'infortunio che l'ha visto uscire anzitempo e in lacrime nella gara contro il Cagliari. Secondo tuttonapoli.net

E’ già febbre Napoli-Juve, i bianconeri senza Vlahovic per 3 mesi - Sale già l'attesa per la super sfida di Serie A tra Juventus e Napoli al Maradona, il 7 dicembre andrà in scena il big match. Come scrive internapoli.it

Juventus, David via a gennaio: la clamorosa cessione dopo il ko di Vlahovic. Zirkzee in cima alla lista, le richieste di Spalletti - Calciomercato Juventus, Jonathan David verso una clamorosa cessione: la voce dopo l'infortunio di Vlahovic. Da sport.virgilio.it

Rigorista Juventus, cambiano le gerarchie senza Vlahovic: svolta per David - Senza di lui in campo, cambierà il nome del primo ... Lo riporta fantamaster.it

Juventus, guai per Luciano Spalletti: lunghi stop per Vlahovic e Gatti - Due notizie a distanza di poche ore l'una dall'altra creano non pochi grattacapi a Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni della Juventus ... Scrive msn.com