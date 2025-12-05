Vlahovic comincia la riabilitazione | il suo messaggio dopo l’intervento è una citazione a Dragon Ball – FOTO
Vlahovic, comincia la riabilitazione: il suo messaggio dopo l’intervento è una citazione a Dragon Ball. Il serbo lavorerà per tornare più forte. Ottime notizie giungono da Londra per la Juventus e per Dušan Vlahovi?. L’ intervento chirurgico a cui si è sottoposto ieri il centravanti serbo per sanare la lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra è perfettamente riuscito. Stop prolungato: rientro per il finale di stagione. Vlahovi? è finito sotto i ferri per risolvere il grave problema che lo ha costretto a uno stop forzato. Per DV9 sono attese almeno 14 settimane di stop, il che significa che il suo rientro in campo avverrà per il finale di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Comincia l'avventura in Coppa Italia per la Juventus che nel match casalingo contro l'Udinese scenderà in campo senza Vlahovic e con qualche cambio rispetto all'undici titolare. Riusciranno i piemontesi a superare l'Udinese? #CoppaItalia #Juventus #Udine - facebook.com Vai su Facebook
Vlahovic Juve, che tegola per i bianconeri! Svelati i tempi di recupero del serbo dopo l’operazione, le ultime - Dopo l’intervento chirurgico perfettamente riuscito per la lesione di alto grado all’adduttore, lo staff medico ha definito la ... Lo riporta calcionews24.com
Dusan Vlahovic operato a Londra, la Juventus lo aspetta: i tempi di recupero dopo l’intervento - Dusan Vlahovic è stato operato a Londra dopo la lesione di alto grado rimediata nel match contro il Cagliari. Lo riporta fanpage.it
Dusan Vlahovic operato: quando tornerà in campo - Intervento riuscito per l'attaccante serbo, infortunatosi nella sfida di campionato contro il Cagliari all'adduttore sinistro ... Si legge su msn.com
Juventus, Vlahovic operato a Londra: il comunicato, i tempi di recupero e quando torna a giocare - L'attaccante bianconero si è operato a Londra dopo il grave infortunio muscolare rimediato contro il Cagliari: il comunicato della Juventus e i tempi di recupero per Vlahovic. Segnala msn.com
Vlahovic rischia la stessa operazione di De Bruyne dopo l’infortunio: tempi di recupero lunghissimi - Potrebbe non bastare la terapia conservativa per superare lo strappo all'adduttore: Vlahovic potrebbe sottoporsi alla stessa operazione chirurgica subita ... Secondo fanpage.it
Juve, i gol di Vlahovic spingono Comolli a riflettere sul suo rinnovo - Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natale su X, i vertici bianconeri guidati da Damien Comolli avrebbero iniziato a valutare l’idea di riaprire il discorso rinnovo, pensando di ... Secondo it.blastingnews.com