Vlahovic comincia la riabilitazione | il suo messaggio dopo l’intervento è una citazione a Dragon Ball – FOTO

Juventusnews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic, comincia la riabilitazione: il suo messaggio dopo l’intervento è una citazione a Dragon Ball. Il serbo lavorerà per tornare più forte. Ottime notizie  giungono da  Londra  per la  Juventus  e per  Dušan Vlahovi?. L’ intervento chirurgico  a cui si è sottoposto ieri il centravanti serbo per sanare la  lesione di alto grado  alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra è  perfettamente riuscito. Stop prolungato: rientro per il finale di stagione. Vlahovi?  è finito  sotto i ferri  per risolvere il  grave problema  che lo ha costretto a uno stop forzato. Per  DV9  sono attese  almeno 14 settimane di stop, il che significa che il suo  rientro in campo  avverrà per il  finale di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic comincia la riabilitazione il suo messaggio dopo l8217intervento 232 una citazione a dragon ball 8211 foto

© Juventusnews24.com - Vlahovic, comincia la riabilitazione: il suo messaggio dopo l’intervento è una citazione a Dragon Ball – FOTO

Scopri altri approfondimenti

vlahovic comincia riabilitazione suoVlahovic Juve, che tegola per i bianconeri! Svelati i tempi di recupero del serbo dopo l’operazione, le ultime - Dopo l’intervento chirurgico perfettamente riuscito per la lesione di alto grado all’adduttore, lo staff medico ha definito la ... Lo riporta calcionews24.com

vlahovic comincia riabilitazione suoDusan Vlahovic operato a Londra, la Juventus lo aspetta: i tempi di recupero dopo l’intervento - Dusan Vlahovic è stato operato a Londra dopo la lesione di alto grado rimediata nel match contro il Cagliari. Lo riporta fanpage.it

vlahovic comincia riabilitazione suoDusan Vlahovic operato: quando tornerà in campo - Intervento riuscito per l'attaccante serbo, infortunatosi nella sfida di campionato contro il Cagliari all'adduttore sinistro ... Si legge su msn.com

Juventus, Vlahovic operato a Londra: il comunicato, i tempi di recupero e quando torna a giocare - L'attaccante bianconero si è operato a Londra dopo il grave infortunio muscolare rimediato contro il Cagliari: il comunicato della Juventus e i tempi di recupero per Vlahovic. Segnala msn.com

vlahovic comincia riabilitazione suoVlahovic rischia la stessa operazione di De Bruyne dopo l’infortunio: tempi di recupero lunghissimi - Potrebbe non bastare la terapia conservativa per superare lo strappo all'adduttore: Vlahovic potrebbe sottoporsi alla stessa operazione chirurgica subita ... Secondo fanpage.it

Juve, i gol di Vlahovic spingono Comolli a riflettere sul suo rinnovo - Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natale su X, i vertici bianconeri guidati da Damien Comolli avrebbero iniziato a valutare l’idea di riaprire il discorso rinnovo, pensando di ... Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Comincia Riabilitazione Suo