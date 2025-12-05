Vlahovic comincia la riabilitazione | il suo messaggio dopo l’intervento è una citazione a Dragon Ball – FOTO

Vlahovic, comincia la riabilitazione: il suo messaggio dopo l’intervento è una citazione a Dragon Ball. Il serbo lavorerà per tornare più forte. Ottime notizie giungono da Londra per la Juventus e per Dušan Vlahovi?. L’ intervento chirurgico a cui si è sottoposto ieri il centravanti serbo per sanare la lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra è perfettamente riuscito. Stop prolungato: rientro per il finale di stagione. Vlahovi? è finito sotto i ferri per risolvere il grave problema che lo ha costretto a uno stop forzato. Per DV9 sono attese almeno 14 settimane di stop, il che significa che il suo rientro in campo avverrà per il finale di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

