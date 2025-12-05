Viviamo in una Italia che teme di difendersi

Gentile direttore Feltri, sono rimasto senza parole leggendo la notizia dell'assoluzione dell'immigrato gambiano di 25 anni che, durante un controllo a San Benedetto del Tronto, ha staccato con un morso il dito a una poliziotta. Il tribunale lo ha dichiarato «incapace di intendere e di volere» e lo ha spedito per due anni in una REMS, naturalmente a spese nostre. Mi chiedo dove sia finita la giustizia. Possibile che chi aggredisce una servitrice dello Stato venga trattato come un povero malato, mentre le forze dell'ordine vengono processate (come nel caso dei sette carabinieri a Milano) per aver fatto il loro lavoro? Le chiedo, direttore: davvero in Italia chi delinque viene protetto e chi serve lo Stato viene perseguitato? Grazie se vorrà rispondere.

