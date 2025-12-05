Vitelli torna all’Akragas rinforzo di esperienza per l’attacco biancazzurro

Agrigentonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver ufficializzato il ritorno di Gatto, l’Akragas annuncia un altro ritorno in maglia biancazzurra per rafforzare il reparto offensivo. Si tratta di Francesco Vitelli, classe 1990, con un passato in Serie D nelle file di Bitonto, Castrovillari, Pontedera e Campobasso. Con l’Akragas, Vitelli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Vitelli Torna All8217akragas Rinforzo