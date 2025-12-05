Vitelli torna all’Akragas rinforzo di esperienza per l’attacco biancazzurro
Dopo aver ufficializzato il ritorno di Gatto, l’Akragas annuncia un altro ritorno in maglia biancazzurra per rafforzare il reparto offensivo. Si tratta di Francesco Vitelli, classe 1990, con un passato in Serie D nelle file di Bitonto, Castrovillari, Pontedera e Campobasso. Con l’Akragas, Vitelli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Non era convinto allora, non lo è oggi. Il giudice Vitelli torna su #Garlasco e la condanna a #Stasi - facebook.com Vai su Facebook