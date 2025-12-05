Visita guidata al Cimitero Monumentale di Milano | tempio di fama e memoria

Un autentico museo a cielo aperto, il Cimitero Monumentale di Milano non è soltanto un luogo di sepoltura, ma una cattedrale della memoria che custodisce la storia, l’arte e le radici più profonde della città. Passeggiare tra i suoi viali significa attraversare un secolo e mezzo di cultura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

IL NATALE DALL’ALTO DELLA TORRE Domani una visita guidata in notturna che vi farà ammirare la città illuminata per le feste da un punto di vista privilegiato: un'occasione unica per scoprire insieme a noi la storia della Torre e del suo orologio astrono - facebook.com Vai su Facebook

L’Archeoclub organizza una visita guidata al Cimitero Monumentale di Lucera - Il Cimitero Monumentale di Lucera’, evento patrocinato dal Comune di Lucera nell’ambito del programma di Lucera Ca ... Si legge su foggiatoday.it

Lucera riscopre il suo Cimitero Monumentale: visita guidata tra arte, storia e memoria - LUCERA – Domenica 30 novembre 2025, alle ore 10:30, la città avrà l’opportunità di riscoprire uno dei suoi luoghi più suggestivi e ricchi di storia: il ... lucerabynight.it scrive

Staglieno delle Meraviglie, visita guidata al Cimitero Monumentale - Lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 14, presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, è in programma una nuova visita narrata Staglieno delle Meraviglie. Si legge su mentelocale.it

Staglieno delle Meraviglie (la visita guidata) - Un percorso per chi vuole entrare in contatto con questo spazio fuori dal tempo e pieno di sorprese. Come scrive genovatoday.it

Visite col Gran Tour tra Palazzo Sorbello e Cimitero monumentale - Il Gran Tour Perugia apre il fine settimana con una visita guidata al Cimitero monumentale dedicata alle figure femminili. Si legge su lanazione.it

Visita guidata al reparto evangelico del Cimitero Monumentale di Bergamo - Domenica 13 aprile 2025 sarà possibile partecipare a una visita guidata al reparto evangelico del Cimitero Monumentale di Bergamo. Riporta bergamonews.it