Visita fiscale per malattia docenti e ATA | controlli giornalieri obblighi di reperibilità e sanzioni GUIDA

Il personale scolastico, sia docente che ATA, in caso di assenza per malattia deve rispettare specifici obblighi di reperibilità. Le regole valgono per l’intera durata del certificato medico, inclusi weekend e festivi. Durante questo periodo, il lavoratore è tenuto a essere disponibile presso il proprio domicilio per eventuali visite fiscali. L'articolo Visita fiscale per malattia docenti e ATA: controlli giornalieri, obblighi di reperibilità e sanzioni GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

