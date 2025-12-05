Visione unitaria ‘doppia’ Sfida Giannetti-Valettini guardando ai gruppi civici

Sarà una sfida lunigianese ma non solo quella per la presidenza della Provincia. Uno di fronte all'altro i sindaci di Aulla Roberto Valettini e di Fivizzano Gianluigi Giannetti. Un "braccio di ferro" che misurerà le forze del centrosinistra che sostiene la candidatura di Giannetti e del centrodestra che si è compattato intorno a Valettini, eletto con lo schieramento opposto nel 2022. "Questo percorso, nasce dalla volontà di contribuire ad una Provincia che dialoga con tutte le sue componenti, riconoscendo differenze, potenzialità e criticità, trasformandole in ambiti di lavoro comune" spiega Giannetti.

