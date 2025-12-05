Virtus la spinta di Zanetti | Vinciamo la Coppa Italia e andiamo avanti in Europa
"Sono qui e ci rimarrò ancora a lungo" parola di Massimo Zanetti. Il presidente della Virtus ha parlato in Sala Borsa al termine della conferenza di presentazione del libro Virtus Campione, la storia dello scudetto 2024-25 edito da Minerva e realizzato dagli autori Dario Ronzulli e Matteo Marchi confermando l’intenzione di tenere ben saldo il timone bianconero. "Ho grande gioia di vedere vincere la Virtus. In questi anni con me presidente abbiamo sempre vinto, spero che la squadra ci riesca anche quest’anno – conferma Zanetti –. In Eurolega vogliamo raggiungere i play-in e poi vincere la Coppa Italia, trofeo che ci è sempre mancato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
