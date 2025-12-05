Virtus imbattuta in casa | anche Dubai ko L' Olimpia affonda a Vitoria

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima sconfitta da head coach per Poeta: Milano paga le tante palle perse contro la squadra di coach Galbiati (Spagnolo 18). Sesto successo casalingo su sei partite delle VuNere (Edwards 23). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

virtus imbattuta in casa anche dubai ko l olimpia affonda a vitoria

© Gazzetta.it - Virtus imbattuta in casa: anche Dubai ko. L'Olimpia affonda a Vitoria

