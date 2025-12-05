Virtus-Hapoel Tel Aviv la protesta dei pro Pal in Consiglio comunale | La partita non s’ha da fare

Repubblica.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I manifestanti hanno interrotto il Question time: “Il Comune è azionista della Fiera, deve impedire la gara”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

virtus hapoel tel aviv la protesta dei pro pal in consiglio comunale la partita non s8217ha da fare

© Repubblica.it - Virtus-Hapoel Tel Aviv, la protesta dei pro Pal in Consiglio comunale: “La partita non s’ha da fare”

News recenti che potrebbero piacerti

virtus hapoel tel avivVirtus-Hapoel Tel Aviv, i movimenti pro-Pal verso una nuova protesta contro Israele - Chiesero il boicottaggio della partita contro il Maccabi, finito in scontri e disordini ... bolognatoday.it scrive

virtus hapoel tel avivVirtus-Hapoel Tel Aviv: collettivi pronti alla protesta. “No al match del genocidio” - Nuova mobilitazione dei Giovani Palestinesi contro la partita di EuroLega venerdì 12 in Fiera. Da msn.com

Proteste, dopo il Maccabi è il turno dell'Hapoel Tel Aviv: il match in fiera con la Virtus - Bologna e Israele si incrociano di nuovo dopo gli scontri fuori il Paladozza. Riporta bolognatoday.it

virtus hapoel tel avivVirtus-Hapoel, nuove proteste? Lepore: «No a polemiche e violenza. Ora serve collaborazione» - La Virtus Bologna e l'Hapoel Tel Aviv si affronteranno prossimamente in EuroLega, con la gara in programma il 12 dicembre che si preannuncia nuovamente accompagnata da forti tensioni ... Riporta pianetabasket.com

virtus hapoel tel avivOlimpia-Hapoel Tel Aviv, Milano blocca la finta normalità di Eurolega: «Non escludere Israele è complicità» - Proteste dentro e fuori dal Forum, un centinaio di manifestanti ha chiesto nuovamente l’esclusione di Israele dalle competizioni sportive, ricordando gli oltre 800 atleti uccisi a Gaza. Lo riporta editorialedomani.it

Eurolega, the show must go on: Virtus-Maccabi Tel Aviv si gioca, l’ansia di Bologna per il corteo pro-Pal - Il match di Eurolega di venerdì si giocherà regolarmente, nonostante i timori per una manifestazione pro- Riporta editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Virtus Hapoel Tel Aviv