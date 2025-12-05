Virtus-Hapoel Tel Aviv la protesta dei pro Pal in Consiglio comunale | La partita non s’ha da fare

I manifestanti hanno interrotto il Question time: “Il Comune è azionista della Fiera, deve impedire la gara”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Virtus-Hapoel Tel Aviv, la protesta dei pro Pal in Consiglio comunale: “La partita non s’ha da fare”

Virtus-Hapoel Tel Aviv, i movimenti pro-Pal verso una nuova protesta contro Israele - Chiesero il boicottaggio della partita contro il Maccabi, finito in scontri e disordini ... bolognatoday.it scrive

Virtus-Hapoel Tel Aviv: collettivi pronti alla protesta. “No al match del genocidio” - Nuova mobilitazione dei Giovani Palestinesi contro la partita di EuroLega venerdì 12 in Fiera. Da msn.com

Proteste, dopo il Maccabi è il turno dell'Hapoel Tel Aviv: il match in fiera con la Virtus - Bologna e Israele si incrociano di nuovo dopo gli scontri fuori il Paladozza. Riporta bolognatoday.it

Virtus-Hapoel, nuove proteste? Lepore: «No a polemiche e violenza. Ora serve collaborazione» - La Virtus Bologna e l'Hapoel Tel Aviv si affronteranno prossimamente in EuroLega, con la gara in programma il 12 dicembre che si preannuncia nuovamente accompagnata da forti tensioni ... Riporta pianetabasket.com

Olimpia-Hapoel Tel Aviv, Milano blocca la finta normalità di Eurolega: «Non escludere Israele è complicità» - Proteste dentro e fuori dal Forum, un centinaio di manifestanti ha chiesto nuovamente l’esclusione di Israele dalle competizioni sportive, ricordando gli oltre 800 atleti uccisi a Gaza. Lo riporta editorialedomani.it

Eurolega, the show must go on: Virtus-Maccabi Tel Aviv si gioca, l’ansia di Bologna per il corteo pro-Pal - Il match di Eurolega di venerdì si giocherà regolarmente, nonostante i timori per una manifestazione pro- Riporta editorialedomani.it