Virtus Bologna-Dubai Basketball oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming
Arriva da più lontano che mai la prossima avversaria della Virtus Bologna in Eurolega. Si tratta di Dubai, la new entry dell’anno che tantissimo ha fatto parlare, per ragioni anche non necessariamente cestistiche, negli scorsi mesi. E, ad oggi, l’incontro ha notevoli valenze di classifica. Le due squadre, infatti, si trovano assieme a quota 6-7 in classifica, un 12° posto congiunto che le vede sostanzialmente alle spalle immediate della zona play-in. Per buona misura nulla è perduto, perché il trio di testa è a 9-4 e dunque non c’è una chiara squadra in grado di dominare la competizione, ma una vittoria in questo periodo della stagione ha la sua importanza. 🔗 Leggi su Oasport.it
