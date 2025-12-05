Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere archiviazione per 18 agenti | c'è anche Benito Pacca morto suicida
Il giudice ha disposto l'archiviazione per 18 degli agenti coinvolti nel processo per i pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nell'aprile del 2020. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Violenze in carcere: 18 archiviazioni. C'è anche Pacca, agente indagato che si tolse la vita Vai su X
Leggi su Tgr Abruzzo "Picchiato in carcere", minore trasferito Gli abusi su una 12enne di Sulmona. Dopo le denunce di lesioni e minacce in carcere a Roma trasferito all'Aquila uno dei due minorenni accusati con un 18enne delle violenze - facebook.com Vai su Facebook
Violenze in carcere: 18 archiviazioni, c'è anche agente suicida - C'è anche Benito Pacca, l'agente penitenziario che il 25 giugno scorso si uccise sparandosi nel parcheggio del carcere di Secondigliano a Napoli, tra i 18 poliziotti per cui il gip del Tribunale di Sa ... Scrive ansa.it
Violenze sui detenuti, disposta archiviazione per 18 agenti della penitenziaria - Tra le posizioni archiviate nel processo per le percosse ai reclusi del carcere di Santa Maria Capua Vetere nel 2020 quella di Benito Pacca cha a giugno si uccise sparandosi nel parcheggio del carcere ... Riporta rainews.it
Santa Maria Capua Vetere, violenze in carcere, il gip archivia: scagionato anche agente suicida - Il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha disposto l'archiviazione nel procedimento per le violenze ai danni dei ... Lo riporta msn.com
Si uccise perché accusato delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: archiviata la sua posizione - Benito Pacca si tolse la vita, a pochi mesi dalla pensione, nel parcheggio del carcere di Secondigliano ... Si legge su napolitoday.it
Violenze in carcere, archiviato anche l'agente suicida. Disse ai colleghi di essere turbato - C'è anche Benito Pacca, l'agente penitenziario che il 25 giugno si uccise sparandosi nel parcheggio del carcere di Secondigliano a Napoli, tra i 18 poliziotti per cui il gip del Tribunale di Santa Mar ... altarimini.it scrive
Violenze in carcere: 18 archiviazioni. C'è anche Pacca, agente indagato che si tolse la vita - Il 29 gennaio partirà l'udienza preliminare davanti al Gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Angela Mennella, il "processo gemello" per le violenze ai danni dei detenuti: trentadue gli imputat ... Riporta msn.com