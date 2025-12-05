Violenza sessuale su minore in Porto vecchio | condannato a oltre cinque anni

Condannato a cinque anni e sei mesi di carcere per aver aggredito e palpeggiato una ragazza minorenne in Porto vecchio, per poi colpire e spintonare anche il padre intervenuto per difenderla. La sentenza a carico di un 39enne tunisino senza fissa dimora, per fatti avvenuti lo scorso 4 aprile, è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mio intervento sulla proposta di legge in tema di violenza sessuale Vai su X

Grave episodio in via settevalli arrestato giovane per violenza sessuale - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, arrestato in Francia il tunisino latitante: condannato a 7 anni per violenza sessuale e maltrattamenti - Cittadino tunisino arrestato in Francia ed estradato in Italia per maltrattamenti e violenza sessuale sulla ex moglie ad Ancona. Scrive virgilio.it

Violenza sessuale sulla figlia, condanna a 8 anni - Condanna a otto anni di reclusione nei confronti di un uomo di 56 anni di Latina accusato di violenza sessuale nei confronti della figlia che all'epoca dei fatti era una minore. Lo riporta latinaoggi.eu

Tentata violenza sessuale: "Offrì soldi a una minore per avere una prestazione" - Poi sarebbero arrivate le parole "proibite" sussurrate al suo indirizzo: l’offerta dell’uomo di 50 ... Secondo lanazione.it

Siracusa. Violenza sessuale su minore, svolta nel processo: assolto l’ex prete, il ‘fatto non sussiste’ - Il tribunale di Siracusa chiude un caso che ha sconvolto la comunità di Francofonte, dopo 7 anni di accuse: la giustizia scagiona don Salvatore Cunsolo Il Giudice dell’udienza preliminare del ... Riporta libertasicilia.it

Violenza su minore: 8 anni e 8 mesi all'ex assessore regionale Paolo Colianni - La Corte d'appello di Caltanissetta ha condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere l'ex assessore regionale alla Famiglia, medico e psicoterapeuta Paolo Colianni che era stata condannato in primo grado da ... Riporta rainews.it

Condannato per violenza sessuale su minore, arrestato a Crotone - La Squadra mobile di Crotone ha arrestato un uomo condannato in via definitiva a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale su minore. Da ansa.it