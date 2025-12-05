Violenza sessuale il Regno Unito verso una riforma epocale | le vittime saranno protette in tribunale dall’accusa di essere bugiarde seriali

Il 2 dicembre il governo britannico ha annunciato una riforma epocale dei processi per stupro in Inghilterra e Galles, con l’obiettivo dichiarato di proteggere le vittime dallo stigma della serial liar, la “bugiarda seriale”. Una volta implementata, la riforma limiterà la possibilità, per la difesa, di utilizzare precedenti denunce di abusi sessuali, anche quelle mai arrivate a condanna o archiviate per mancanza di prove, per dipingere la persona offesa come inaffidabile davanti alla giuria. La norma aggiorna il Criminal Justice Act 2003 restringendo drasticamente l’ammissibilità in dibattimento della storia sessuale passata della vittima o di sue segnalazioni pregresse di violenza sessuale, elementi che potranno essere introdotti solo in circostanze eccezionali, previa autorizzazione del giudice e solo quando esista un solido valore probatorio e non un mero tentativo di alimentare stereotipi misogini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Violenza sessuale, il Regno Unito verso una riforma epocale: le vittime saranno protette in tribunale dall’accusa di essere “bugiarde seriali”

