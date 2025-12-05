Violenza di via Crocefisso dai video prime conferme
Sono la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza e i risultati degli accertamenti urgenti, tra cui quelli medici, che portano i pm a sentire questa mattina la ragazza di 24 anni che ha denunciato di avere subito uno stupro in via Crocefisso. La giovane è stata ascoltata subito dopo i fatti dai carabinieri, quando ha sporto denuncia, e gli inquirenti non hanno motivo di dubitare del suo racconto. Oggi la nuova audizione da parte del pm Alessia Menegazzo e dell'aggiunto Letizia Mannella, che guida il dipartimento Fasce deboli. Se infatti i video delle telecamere della via sono utili a ricostruire le circostanze della violenza sessuale, per cui è indagato a piede libero uno studente di 22 anni, non aiutano però a capire quello che sembra essere il nodo centrale di questa vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
