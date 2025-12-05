Violentata fuori da una discoteca di Milano la 24enne ribadisce alla pm | Non c'era consenso da parte mia

Una 24enne ha denunciato di essere stata violentata da un 22enne la notte del 30 novembre a Milano. La ragazza ha ribadito alla pm Menegazzo che il rapporto si sarebbe consumato senza il suo consenso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ragazza violentata fuori dalla discoteca: denunciato 22enne di Città di Castello. Il giovane tifernate nega qualsiasi abuso - facebook.com Vai su Facebook

Ragazza di 24 anni violentata in strada fuori da un locale a Milano: un denunciato milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Violentata fuori da una discoteca di Milano, la 24enne ribadisce alla pm: “Non c’era consenso da parte mia” - La ragazza ha ribadito alla pm Menegazzo che il rapporto si sarebbe consumato senza il suo consenso. Riporta fanpage.it

La 24enne al pm di Milano: 'Nessun consenso, mi ha violentata' - Ha confermato la versione resa nei giorni scorsi, la giovane di 24 anni che nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre, ha denunciato di essere stata violentata da un ragazzo di un paio di anni ... Secondo ansa.it

Violentata fuori da un locale a Milano: per il 22enne indagato è stato “consensuale”, ma c’era del sangue nell’auto - Una 24enne ha sporto denuncia per violenza sessuale che avrebbe subito in un parcheggio fuori da una nota discoteca di Milano, ma per il 22enne coinvolto ... Secondo fanpage.it

Stuprata da un ragazzo conosciuto in discoteca, la 24enne denuncia: «Nessun consenso, mi ha violentata» - Una giovane di 24 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre al centro di Milano, in via Crocifisso. Scrive msn.com

LEGA * CAMERA: «VIOLENTATA FUORI DALLA DISCOTECA, RAVETTO (LEGA): MILANO NON È PIÙ CITTÀ PER DONNE, SINDACO INTERVENGA» - Violentata fuori dalla discoteca, Ravetto (Lega): Milano non è più città per donne, sindaco intervenga ... Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it

Orrore dopo la discoteca. Stupro in centro a Milano. Denunciato uno studente - Il racconto di una 24enne al termine di una serata alle Colonne di San Lorenzo. Segnala quotidiano.net