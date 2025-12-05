Vio | Faccio lo specialista delle punizioni Il gol di Bonucci all' Europeo? Merito mio
Ha lavorato con Zenga negli Emirati, poi in Nazionale con Mancini e Vialli. Si è diplomato a Coverciano a 26 anni con una tesi sui calci piazzati diventando un numero uno in un ruolo, quello dei tecnici esperti sui calci da fermo, ormai molto attuale all'estero, ma che in Italia invece è ancora poco considerato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
