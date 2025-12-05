Vintage mania | solo moda acquistare ed indossare vestiti pre owned?

Life&People.it Ci sono periodi in cui la moda accelera, e altri in cui rallenta per guardarsi allo specchio. Oggi viviamo un tempo in cui il nuovo non basta più a definire l’identità, ed il passato smette di essere nostalgia per diventare materia viva, da abitare con consapevolezza. La vintage mania non è esplosa perché improvvisamente ci si stanca delle collezioni contemporanee; è esplosa perché il modo di desiderare — e consumare — si è trasformato. E quando cambia il desiderio, cambia tutto: i gesti d’acquisto, il modo di raccontarsi e perfino la percezione. Ma allora la domanda è inevitabile, quasi scomoda: siamo davanti ad un’ennesima tendenza da cavalcare, destinata a spegnersi quando il sistema troverà un altro giocattolo brillante? Oppure acquistare outfit vintage è diventato atto culturale e modo diverso di vivere la moda? Il vintage: nuova idea di autenticità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it