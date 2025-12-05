Vintage mania | solo moda acquistare ed indossare vestiti pre owned?
Life&People.it Ci sono periodi in cui la moda accelera, e altri in cui rallenta per guardarsi allo specchio. Oggi viviamo un tempo in cui il nuovo non basta più a definire l’identità, ed il passato smette di essere nostalgia per diventare materia viva, da abitare con consapevolezza. La vintage mania non è esplosa perché improvvisamente ci si stanca delle collezioni contemporanee; è esplosa perché il modo di desiderare — e consumare — si è trasformato. E quando cambia il desiderio, cambia tutto: i gesti d’acquisto, il modo di raccontarsi e perfino la percezione. Ma allora la domanda è inevitabile, quasi scomoda: siamo davanti ad un’ennesima tendenza da cavalcare, destinata a spegnersi quando il sistema troverà un altro giocattolo brillante? Oppure acquistare outfit vintage è diventato atto culturale e modo diverso di vivere la moda? Il vintage: nuova idea di autenticità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Approfondisci con queste news
Spacciatori con la mania del calcio vintage: sequestrati 16 panetti con il volto di Cafù
Vintage mania: solo moda acquistare ed indossare vestiti pre owned?
Vintage mania: solo moda acquistare ed indossare vestiti pre owned?
Un Natale Incantato Ciondoli vintage dai colori gioiello, carte meravigliose, reperti raccolti e progetti fatti a mano hanno creato uno schema magico nella antica fattoria di Genevieve Harris, vicino a Rye, nell’East Sussex...>>https://shabbychicmania.it/public/blo - facebook.com Vai su Facebook
Marche, vintage-mania. L’usato si vende al chilo - Chi confina il vestirsi “vintage” ad una critica alla cultura del consumo rapido e de fast fashion, in realtà non coglie del tutto lo spirito di questo trend che ... Riporta msn.com
Come acquistare vintage online, ma anche come affittarlo: le regole di Angelo Caroli di A.N.G.E.L.O. Vintage - Vintage per prepararci al Vogue Vintage Market A. Scrive vogue.it
Arriva Vogue Vintage Market : la vendita dedicata alla moda second hand che fa anche del bene - A Milano da Nilufar Depot, giovedì 5 giugno, arriva Vogue Vintage Market, l'evento (alla presenza anche di Loli Bahia) dedicato alla vendita di moda second hand di abiti, accessori e magazine ... Secondo vogue.it