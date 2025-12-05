Vincenzo Italiano parla con un' altra voce | sconcerto in diretta

Dopo la vittoria del Bologna sul Parma in Coppa Italia, Vincenzo Italiano si è ritrovato al centro di un curioso imprevisto durante le interviste post-partita. L’allenatore rossoblù, intervenuto in diretta nello studio Mediaset per commentare la prestazione della sua squadra — che ha ribaltato quella di Cuesta per 2-1 nel finale (gol di Castro all’89’) — ha scoperto che l’audio trasmesso agli spettatori non era il suo. Invece di ascoltare le sue parole, in cuffia e in tv si sentiva la voce di un’altra persona, quasi in perfetta sincronizzazione con i suoi movimenti. Il fuori programma ha creato un momento insolito e anche divertente, lasciando lo stesso Italiano un po’ sorpreso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vincenzo Italiano parla con un'altra voce: sconcerto in diretta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dalla pagina ufficiale del Bologna FC Le parole di Vincenzo Italiano nel post partita Vincenzo Italiano ha commentato così il passaggio ai Quarti: “Non è stata una partita semplice, siamo stati costretti a inseguire e rimontare, ma sono contento in particolar mod - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la sconfitta contro la Cremonese, il #Bologna scenderà in campo contro il Parma in #CoppaItalia A 3 mesi di distanza, tra i convocati dei rossoblù, torna anche Ciro #Immobile Queste le parole di Vincenzo #Italiano in conferenza stampa Vai su X

Vincenzo Italiano parla ma con un’altra voce: curioso fuori programma in TV dopo Bologna-Parma - partita di Italiano in Coppa Italia l’audio si confonde e in TV parte la voce di qualcun altro: il curioso fuori programma ... Secondo fanpage.it

Italiano parla della Fiorentina: "Mi dispiace. Firenze spinge ma pretende" - Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Mediaset e ha risposto anche a una domanda sulla situazione ... Lo riporta firenzeviola.it

Europa League: Italiano, 'il Bologna sarà umile e consapevole' - Vincenzo Italiano suona la carica alla vigilia della sfida casalinga di Europa League con il Salisburgo: "Se è vero che le squadre sono fatte ad immagine e somiglianza dell' ... Si legge su msn.com

Italiano conquista l'America. La Cbs si domanda: "È il tecnico più sottovalutato del mondo"? - La radio televisione statunitense celebra ancora il Bologna, citando il curriculum del tecnico, dalla Serie C alla lotta di vertice in A ... Come scrive msn.com