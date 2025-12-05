Vincent Kriechmayr domina il superG di Beaver Creek Paris sfiora il podio davanti a Odermatt

In mezzo alla tormenta è Vincent Kriechmayr a trovare il guizzo vincente. L’austriaco conquista il superG sprint di Beaver Creek, centrando la sua diciannovesima vittoria in Coppa del Mondo, la decima nella specialità. Una gara segnata da una serie di interruzioni (compreso anche un rinvio di oltre mezz’ora) con il maltempo che ha reso davvero complicato il corretto svolgimento e con la FIS obbligata a ridurre notevolmente il tracciato, con una Birds of Prey ridotta a poco più di un minuto (1’06”77 il tempo del vincitore). Kriechmayr ha fatto la differenza nel primissimo tratto, dove è stato l’unico a trovare le giuste linee sulle curve iniziali davvero insidiose e che hanno creato problemi a moltissimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vincent Kriechmayr domina il superG di Beaver Creek. Paris sfiora il podio davanti a Odermatt

Leggi anche questi approfondimenti

Due gare disputate, due vittorie: Marco Odermatt si è imposto nel primo appuntamento di velocità della stagione di Coppa del Mondo, il super G di Copper Mountain, battendo la concorrenza di Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser. Anche Stefan Rogentin - facebook.com Vai su Facebook

Odermatt sei un gigante Marco Odermatt domina a Copper Mountain e vince davanti a Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser ? #AlpineSkiing #FISAlpine #CopperMountain #Odermatt Vai su X

Vincent Kriechmayr domina il superG di Beaver Creek. Paris sfiora il podio davanti a Odermatt - In mezzo alla tormenta è Vincent Kriechmayr a trovare il guizzo vincente. Scrive oasport.it

Kriechmayr doma la bufera: l'austriaco vince il super G in Usa, Paris 4°, poi Odermatt - Vento forte e neve fitta, partenza slittata di quasi un'ora e gara interrotta a lungo anche per la caduta di Von Allmen. msn.com scrive

Diretta super-G Beaver Creek/ Streaming video Rai: Kriechmayr leader, Paris 4°! (CdM sci, 5 dicembre 2025) - G Beaver Creek streaming video Rai, oggi venerdì 5 dicembre 2025: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci. Si legge su ilsussidiario.net

Odermatt vince il SuperG di Copper Mountain nel giorno del grande ritorno di Kilde: battuto Kriechmayr di 8 centesimi, Bosca unico italiano in top-10 - Marco Odermatt batte di un soffio Vincent Kriechmayr nel primo SuperG della stagione, grande emozione per il ritorno di Aleksander Aamodt Kilde dopo 684 giorni. Come scrive eurosport.it

Diretta/ Super-G Hinterstoder: ha vinto Vincent Kriechmayr! Casse e Buzzi in Top 10 - G Hinterstoder: ha vinto Vincent Kriechmayr, che sorpassa Kilde (out) e Caviezel (secondo) nella classifica della specialità. Da ilsussidiario.net

Kriechmayr vince il Super G a Kvitfjell, podio per Paris - KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Vincent Kriechmayr ha vinto il Super G di Kvitfjell, in Norvegia, valevole per la coppa del mondo di sci alpino. Segnala iltempo.it