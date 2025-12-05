Vin Diesel scrive e interpreta il film dal Rock ' Em Sock ' Em Robots della Mattel

Ci sta lavorando da quattro anni, ma Vin Diesel non molla il progetto di un film dal gioco Mattel "Rock 'Em Sock 'Em Robots": oltre che da interprete e produttore, adesso vi lavorerà anche da sceneggiatore, per conto della Universal. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Vin Diesel scrive e interpreta il film dal Rock 'Em Sock 'Em Robots della Mattel

