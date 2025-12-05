Vin Diesel scrive e interpreta il film dal Rock ' Em Sock ' Em Robots della Mattel

Comingsoon.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sta lavorando da quattro anni, ma Vin Diesel non molla il progetto di un film dal gioco Mattel "Rock 'Em Sock 'Em Robots": oltre che da interprete e produttore, adesso vi lavorerà anche da sceneggiatore, per conto della Universal. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

vin diesel scrive e interpreta il film dal rock em sock em robots della mattel

© Comingsoon.it - Vin Diesel scrive e interpreta il film dal Rock 'Em Sock 'Em Robots della Mattel

Altri contenuti sullo stesso argomento

vin diesel scrive interpretaVin Diesel pone fine alla faida con Dwayne Johnson - Dopo anni di tensioni e dichiarazioni pungenti, Vin Diesel e Dwayne Johnson sembrano aver definitivamente archiviato la loro nota faida sul set di Fast & Furious. Secondo lascimmiapensa.com

Tanti auguri a Vin Diesel, star di "Fast and Furious" - Nel 2002 interpreta Xander Cage, un agente segreto, in "xXx"; rifiuta però di far parte di “2 Fast 2 Furious” (sequel di Fast and Furious) Nato ad Alameda, in California, il 18 luglio del 1967, Vin ... Si legge su rainews.it

vin diesel scrive interpretaVin Diesel, guerra finita con Dwayne Johnson: “In Smashing Machine è stato splendido” - Un tempo acerrimi nemici a causa di una faida nata sul set della saga di Fast & Furious, oggi i due attori hanno seppellito l'ascia di guerra e non esitano a complimentarsi reciprocamente per il lavor ... Da msn.com

vin diesel scrive interpretaVin Diesel archivia l’epica faida di Fast & Furious: The Rock lodato per The Smashing Machine - Vin Diesel celebra la performance di Dwayne Johnson in The Smashing Machine e sancisce la pace dopo le burrascose tensioni nate sul set di Fast & Furious. Riporta libero.it

vin diesel scrive interpretaVin Diesel fa i complimenti a The Rock! "In The Smashing Machine sei fantastico" - Le due star di Fast & Furious sono state protagonista di una famosa faida a dir poco agguerrita, ma finalmente è arrivata la pace? cinema.everyeye.it scrive

Fast and Furious 11, Vin Diesel: potrebbe tornare il personaggio di Paul Walker? - L'attore ha ipotizzato una reunion tra Dominic Toretto, il personaggio da lui interpretato, e Brian O'Conner, che aveva il volto del collega Paul Walker, scomparso nel 2013 in un incidente d'auto. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Vin Diesel Scrive Interpreta