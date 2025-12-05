Vin Diesel porterà al cinema Rock ’Em Sock ’Em Robots | confermato il film ispirato al gioco cult

Nuova avventura sul grande schermo per la star e produttore di Fast & Furious che lavorerà al progetto per Mattel Studios. Vin Diesel sarà protagonista e autore del film Rock 'Em Sock 'Em Robots per Mattel Studios, come ha confermato il magazine Variety. In precedenza si vociferava che Diesel avrebbe soltanto recitato nel film. Ora è stato confermato che la star di Fast & Furious sarà anche sceneggiatore del lungometraggio basato sul classico gioco da tavolo di boxe, oltre a partecipare come produttore con la sua One Race Films. Il nuovo progetto cinematografico di Vin Diesel Non ci sono ulteriori informazioni sul film, oltre al fatto che porterà in vita il leggendario Red Rocker e il Blue Bomber in una nuovissima . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Vin Diesel porterà al cinema Rock ’Em Sock ’Em Robots: confermato il film ispirato al gioco cult

Leggi anche questi approfondimenti

Vin Diesel torna a vestire i panni di Riddick nel film Riddick: Furya - Tutto è iniziato nel 2000 con Pitch Black, ma poi Vin Diesel si è legato molto al personaggio di Riddick e le sue avventure sul grande schermo. Da tg24.sky.it

Vin Diesel e Charlize Theron celebrano gli incassi di Fast & Furious 9: "Il cinema è tornato" - Vin Diesel e Charlize Theron hanno celebrato gli incassi di Fast & Furious 9 sabato sera durante un evento benefico organizzato dall'associazione dell'attrice, il Charlize Theron's Africa Outreach ... Riporta badtaste.it

Vin Diesel diventa Kojak per il cinema - Dopo averlo convinto a tornare ad essere Dominic Toretto per la saga muscoli e motori di “The Fast And The Furious“, gli studios hanno infatti assegnato a ... Lo riporta cinezapping.com

Michael Caine torna al cinema dopo il ritiro: sarà accanto a Vin Diesel in questo inaspettato sequel - La leggenda di Hollywood torna al cinema accanto a Vin Diesel per The Last Witch Hunter 2 Nel 2023 aveva annunciato il ritiro definitivo dalle scene ... Scrive cinematographe.it

Fast X, Vin Diesel a Roma per la premiere mondiale del film: "Godetevi il cast più incredibile della storia" - Il decimo e penultimo film della saga di Fast & Furious si ambienta in parte a Roma ed è proprio nella capitale che inizia il tour promozionale con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, ... Scrive comingsoon.it