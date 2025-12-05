Villaricca illumina le festività | apre il Villaggio di Babbo Natale l’evento simbolo organizzato dall’associazione Idee e Concretezza

Teleclubitalia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VILLARICCA – La tensostruttura comunale si accende e cambia volto: luci, scenografie e atmosfere natalizie trasformano lo spazio in un vero e proprio Villaggio di Babbo Natale, un evento che si candida a diventare uno dei più attesi delle festività nel territorio dell’area nord di Napoli. A promuovere e organizzare l’iniziativa è l’Associazione Idee e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

villaricca illumina le festivit224 apre il villaggio di babbo natale l8217evento simbolo organizzato dall8217associazione idee e concretezza

© Teleclubitalia.it - Villaricca illumina le festività: apre il Villaggio di Babbo Natale, l’evento simbolo organizzato dall’associazione “Idee e Concretezza”

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Villaricca Illumina Festivit224 Apre