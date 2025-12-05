Villaricca illumina il Natale | apre il Villaggio di Babbo Natale l’evento simbolo organizzato dall’Associazione Idee e Concretezza Attiva

VILLARICCA – La tensostruttura comunale si accende e cambia volto: luci, scenografie e atmosfere natalizie trasformano lo spazio in un vero e proprio Villaggio di Babbo Natale, un evento che si candida a diventare uno dei più attesi delle festività nel territorio dell’area nord di Napoli.. A promuovere e organizzare l’iniziativa è l’Associazione Idee e Concretezza Attiva, da anni impegnata nella valorizzazione del territorio e nel sostegno ai più piccoli, con il supporto di Casper Animation, del progetto “ I Supereroi in Corsia – ATS” e con il patrocinio morale del Comune di Villaricca. Un Villaggio che fa vivere la magia del Natale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

