Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito | tutto quello che c' è da sapere

La Camera di Commercio di Napoli presenta "IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE" a Piazza del Plebiscito, un evento suggestivo e ricco di magia per celebrare il Natale.Per poter accedere al Villaggio di Babbo Natale la prenotazione è obbligatoria: è necessario compilare la seguente scheda di prenotazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

