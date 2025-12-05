Villaggio di Babbo Natale a Villa Serra di Comago con gastronomia intrattenimento e laboratori

Lunedì 8 dicembre in Villa Serra di Comago si festeggia il Natale con il Villaggio di Babbo Natale: in programma attività per famiglie e bambini, laboratori a tema natalizio, punti ristoro e proposte gastronomiche, intrattenimento. Accensione dell'albero alle ore 18.L’iniziativa è pensata per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

