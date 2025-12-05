Villaggio di Babbo Natale a Cornigliano con laboratori per bambini e famiglie

Da venerdì 12 dicembre torna il Villaggio di Babbo Natale nel parco di Villa Bombrini a Cornigliano, con laboratori creativi, teatro, film: bambini, ragazzi e famiglie saranno i protagonisti.Il villaggio sarà aperto al pubblico nel fine settimana da venerdì 12 a domenica 14 dicembre in orario. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

