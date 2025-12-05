Villaggio di Babbo Natale a Cornigliano con laboratori per bambini e famiglie

Genovatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 12 dicembre torna il Villaggio di Babbo Natale nel parco di Villa Bombrini a Cornigliano, con laboratori creativi, teatro, film: bambini, ragazzi e famiglie saranno i protagonisti.Il villaggio sarà aperto al pubblico nel fine settimana da venerdì 12 a domenica 14 dicembre in orario. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

villaggio babbo natale corniglianoVillaggio di Babbo Natale a Cornigliano con laboratori per bambini e famiglie - Da venerdì 12 dicembre torna il Villaggio di Babbo Natale nel parco di Villa Bombrini a Cornigliano, con laboratori creativi, teatro, film: bambini, ragazzi e famiglie saranno i protagonisti. Si legge su genovatoday.it

Inaugurato a Villa Bombrini il Villaggio di Babbo Natale - È stato inaugurato questa mattina nel parco di villa Bombrini il villaggio di Babbo Natale, con l'esibizione della Filarmonica di Cornigliano e un concerto di coro Gospel, che ha reso magico l'avvio ... Lo riporta ansa.it

Babbo Natale in moto, torna la sfilata a Genova - Sono nati nel 2017 da un'idea dei “Zena team gomiti up”, un gruppo di motociclisti che ha stretto amicizia in occasione di un ... Si legge su ilsecoloxix.it

villaggio babbo natale corniglianoA Borgo Croce il Natale prende vita: torna il Villaggio più amato - ” Borgo Croce si trasforma nel Villaggio di Natale: dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dopo il successo delle ultime ... Da strettoweb.com

villaggio babbo natale corniglianoMartinsicuro, alla Torre Carlo V torna il Villaggio di Babbo Natale - La settima edizione proporrà quattro letture animate con i Cantastorie del Natale della Compagnia Il Satiro APS, insieme ad attività e incontri dedicati ai più piccoli ... Riporta lanuovariviera.it

villaggio babbo natale corniglianoVillaggio delle Meraviglie 2025 a Milano: pista di pattinaggio, Casa di Babbo Natale e street food ai Giardini Montanelli - Villaggio delle Meraviglie 2025 ai Giardini Indro Montanelli: date, orari, pista di pattinaggio, Casa di Babbo Natale, giostre e street food nel cuore di Milano. milanofree.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Villaggio Babbo Natale Cornigliano