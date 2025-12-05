Villaggio di Babbo Natale a Cornigliano con laboratori per bambini e famiglie

Da venerdì 12 dicembre torna il Villaggio di Babbo Natale nel parco di Villa Bombrini a Cornigliano, con laboratori creativi, teatro, film: bambini, ragazzi e famiglie saranno i protagonisti.Il villaggio sarà aperto al pubblico nel fine settimana da venerdì 12 a domenica 14 dicembre in orario. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

La Casa di Babbo Natale, la Caverna del Grinch, il Villaggio degli Elfi, l’Ufficio Postale del Polo Nord e Passaporti, il Bosco degli Abeti, ma...bisogna prenotare per entrare - facebook.com Vai su Facebook

Villaggio di Babbo Natale a Cornigliano con laboratori per bambini e famiglie - Da venerdì 12 dicembre torna il Villaggio di Babbo Natale nel parco di Villa Bombrini a Cornigliano, con laboratori creativi, teatro, film: bambini, ragazzi e famiglie saranno i protagonisti. Come scrive genovatoday.it

Inaugurato a Villa Bombrini il Villaggio di Babbo Natale - È stato inaugurato questa mattina nel parco di villa Bombrini il villaggio di Babbo Natale, con l'esibizione della Filarmonica di Cornigliano e un concerto di coro Gospel, che ha reso magico l'avvio ... Come scrive ansa.it

