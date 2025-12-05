Vigili del fuoco veronesi interventi in calo ma con punte di criticità

Veronasera.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della festa di Santa Barbara, i vigili del fuoco di Verona hanno diffuso un'analisi dettagliata degli interventi effettuati tra il 1 dicembre 2024 e il 30 novembre 2025. Un rendiconto che rivela una leggera flessione del carico operativo totale, ma che evidenzia anche dinamiche. 🔗 Leggi su Veronasera.it

vigili del fuoco veronesi interventi in calo ma con punte di criticit224

© Veronasera.it - Vigili del fuoco veronesi, interventi in calo ma con punte di criticità

Argomenti simili trattati di recente

vigili fuoco veronesi interventiNiente striscione natalizio dei vigili del fuoco su Torre dei Lamberti: vietato dalla Soprintendenza - No della Soprintendenza al tradizionale striscione dei vigili del fuoco lungo la facciata della Torre dei Lamberti a Verona. Segnala veronaoggi.it

vigili fuoco veronesi interventiVerbania, la festa dei vigili del fuoco per la patrona Santa Barbara - Celebrazione di Santa Barbara con bilancio di un anno d’attività. Come scrive lastampa.it

vigili fuoco veronesi interventiVigili del fuoco, attività senza sosta. Dagli incendi alle fughe di gas. Oltre quaranta interventi al giorno - Sono stati 719 i soccorsi a persona dall’inizio dell’anno, 780 quelli per incidenti stradali. Riporta msn.com

vigili fuoco veronesi interventiLa Santa Barbara dei Vigili del fuoco: un anno di lavoro con 6.352 interventi e quasi mille incendi - "Nel corso dell’anno – ha ricordato ancora il comandante – sono stati espletati 145 procedimenti di polizia giudiziaria. Si legge su corrieredimaremma.it

vigili fuoco veronesi interventiVIGILI DEL FUOCO: 21.721 INTERVENTI NEL 2025 - Nella giornata di giovedì 4 dicembre si sono tenute presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino le celebrazioni per la patrona Santa Barbara. Da valsusaoggi.it

vigili fuoco veronesi interventiOltre 9.500 interventi per i vigili del fuoco: più soccorsi e incidenti - Giovedì 4 dicembre si festeggia la Patrona, poi la festa a febbraio. Si legge su ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Vigili Fuoco Veronesi Interventi