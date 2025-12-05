Vigili del fuoco veronesi interventi in calo ma con punte di criticità

In occasione della festa di Santa Barbara, i vigili del fuoco di Verona hanno diffuso un'analisi dettagliata degli interventi effettuati tra il 1 dicembre 2024 e il 30 novembre 2025. Un rendiconto che rivela una leggera flessione del carico operativo totale, ma che evidenzia anche dinamiche. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Vigili del fuoco veronesi, interventi in calo ma con punte di criticità

Argomenti simili trattati di recente

Liratv. . “Grazie a Vigili del Fuoco e Capitaneria per il loro lavoro” Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #vigilidelfuoco #grazie #vigili #fuoco #capitaneria #santa #barbara #prefett - facebook.com Vai su Facebook

#Sondrio, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 8:40 a Lanzada, in Valmalenco, per l’incidente a un elicottero privato. Tre feriti soccorsi e affidati al personale sanitario. Deceduto un quarto occupante, in atto le operazioni di recupero del corpo [ #4dicemb Vai su X

Niente striscione natalizio dei vigili del fuoco su Torre dei Lamberti: vietato dalla Soprintendenza - No della Soprintendenza al tradizionale striscione dei vigili del fuoco lungo la facciata della Torre dei Lamberti a Verona. Segnala veronaoggi.it

Verbania, la festa dei vigili del fuoco per la patrona Santa Barbara - Celebrazione di Santa Barbara con bilancio di un anno d’attività. Come scrive lastampa.it

Vigili del fuoco, attività senza sosta. Dagli incendi alle fughe di gas. Oltre quaranta interventi al giorno - Sono stati 719 i soccorsi a persona dall’inizio dell’anno, 780 quelli per incidenti stradali. Riporta msn.com

La Santa Barbara dei Vigili del fuoco: un anno di lavoro con 6.352 interventi e quasi mille incendi - "Nel corso dell’anno – ha ricordato ancora il comandante – sono stati espletati 145 procedimenti di polizia giudiziaria. Si legge su corrieredimaremma.it

VIGILI DEL FUOCO: 21.721 INTERVENTI NEL 2025 - Nella giornata di giovedì 4 dicembre si sono tenute presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino le celebrazioni per la patrona Santa Barbara. Da valsusaoggi.it

Oltre 9.500 interventi per i vigili del fuoco: più soccorsi e incidenti - Giovedì 4 dicembre si festeggia la Patrona, poi la festa a febbraio. Si legge su ecodibergamo.it